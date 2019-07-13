البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019"

حصد البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019"، والتي منحتها مجلة "يورومونيEuromoney " العالمية ومقرها لندن وذلك ضمن حفل توزيع جوائز برنامج يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2019 والذي يضم 20 جائزة عالمية و 50 جائزة إقليمية بالإضافة إلى جوائز أفضل بنك في نطاق ما يقارب الـ 100 دولة.

كما حصل البنك العربي كذلك على جائزتي "أفضل بنك في الأردن لعام 2019" و "أفضل بنك في فلسطين لعام 2019" من يوروموني وذلك ضمن ترشيحات تضمنت قائمة بأقوى المؤسسات المالية والمصرفية. وتستند المجلة في اختيارها إلى عدة معايير مصرفية دولية ودراسة شمولية تغطي قوة الأداء المالي للبنك وفقاً لمؤشرات الأداء الأساسية، مدى تميز نموذج أعمال البنك واستناده لعوامل القوة المؤسسية الرئيسية بالإضافة إلى مقدرته على التكيف مع المستجدات السوقية والظروف التنظيمية إلى جانب قدرة البنك على الابتكار وسجله في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الموضوعة على صعيد المساهمين والالتزامات تجاه العملاء. وتعد هذه الجائزة المرموقة أحدث تقدير عالمي يضاف إلى رصيد البنك العربي من الجوائز البارزة والتي ترسّخ مكانة البنك العربي الرائدة محلياً وإقليمياً وقدرته على التعامل مع مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب كفاءته التنافسية والتي تتجسد من خلال إنجازاته المحققة على مختلف المستويات.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد نعمة صبّاغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "نعتز بهذا التقدير العالمي المميز لا سيما وأنه يأتي من واحدة من أبرز المجلات المالية العالمية المتخصصة." وأضاف: "إن حصولنا على هذه الجائزة يأتي تتويجاً للأداء المؤسسي القوي والنتائج المتميزة للبنك العربي عبر منطقة الشرق الأوسط، حيث يواصل البنك تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائه من مختلف القطاعات محلياً واقليمياً، هذا إلى جانب تركيزه على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية انطلاقاً من استراتيجيته الشاملة ورؤيته المستقبلية الطموحة."

وتجدر الإشارة هنا الى أن البنك العربي كان قد نال كذلك جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019" من مجلة غلوبال فاينانس - نيويورك العالمية (وذلك للعام الرابع على التوالي)، مضيفاً تقدير عالمي آخر إلى رصيده الحافل بالجوائز الإقليمية من أبرز الجهات العالمية والذي يضم: جائزة "بنك العام في الشرق الأوسط لعام 2017" من مجلة ذا بانكر – لندن (التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز) وجائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة آسيا موني – هونغ كونغ.