مبادرة صيف ابوظبي تعزز مكانة الامارة كوجهة رئيسية للسياحة العائلية في المنطقة

أكد السيد علاء العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة على أهمية إطلاق " مبادرة صيف أبوظبي " والتي تستمر لغاية 3 أغسطس 2019 في الترويج للوجهات السياحية الراقية في إمارة ابوظبي , وجذب المزيد من الزوار سواء من مدن الدولة أو من دول مجلس التعاون الخليجي .

وذكر أن شركة نيرفانا للسفر والسياحة تعمل لدعم هذه المبادرة من خلال تقديم أفضل عروض الأسعار للإقامة في فنادق إمارة أبوظبي خلال عطلات الصيف لتشجيع السياحة المحلية والبينية .

وأشاد العلي بجهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في إطلاق باقة من الفعاليات والأنشطة الممتعة لموسم الصيف حيث يمكن لسكان العاصمة وزوارها الاستمتاع بتجارب تسوق وترفيه مذهلة.

وتقدّم " مبادرة صيف أبوظبي " عروضاً ترويجية مذهلة لوجهات الألعاب والمتاحف والفنادق والمطاعم، تضمن للعائلات والأصدقاء والزوار أنشطة مليئة بالمرح بعيداً عن حرارة الصيف. بينما يقدم موسم عروض أبوظبي - تخفيضات وجوائز الصيف بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في الفترة الممتدة بين 18 يونيو و3 أغسطس، بمشاركة 21 مركز تسوّق في أبوظبي والعين حيث يمكن للجميع الفوز بأروع الجوائز والاستفادة من خصومات مميزة.

وذكر العلي أن هذه المبادرة تعزز السياحة العائلية في موسم الصيف وتقدم للمقيمين والزوار أفضل العروض الترفيهية وعروض الإقامة وتعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة سياحية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط .

وقال " نحن في نيرفانا للسفر والسياحة نقدم أفضل العروض والاسعار للعائلات التي تفضل الإقامة في إمارة أبوظبي, جزيرة ياس او السعديات وزيارة وجهات الألعاب في جزيرة ياس، لكي تتاح الفرصة للأطفال إستكشاف عالم من المتعة الصيفية في وجهات الجزيرة خاصة الألعاب المائية والترفيه .

وقد اختتم العلي حديثه بالقول أن السياحة في إمارة أبوظبي لم تعد موسمية بل أصبحت ممتدة على مدار العام بفضل المقاصد السياحية ومراكز الجذب السياحي التي لامثيل لها في المنطقة مثل ياس ووتر وورلد، عالم فيراري أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بعالم الثقافة والفن في جزيرة السعديات . إنتهى

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