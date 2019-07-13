"إنجازات" تتعاون مع شركة نوانـس الرائدة لتوفير تقنيـات المحادثات الآلية للقطاع الصحي في الدولة

وقّعت "إنجازات" لنظم البيانات مذكرة تفاهم مع نوانس، الشركة الرائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي، لغرض تطوير حلول سحابية لتدوين المحادثات آليا وتقديمها في مستشفيات الدولة، سعياً للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الطرفين بأن التقنية الجديدة ستُمكّن من تسجيل حالات المرضى بدقة وكفاءة عالية، مما يلغي الحاجة إلى التدوين اليدوي ويمكن الطبيب من التركيز على حوار فعال مع المريض. كما سيتيح برنامج (Dragon Medical Direct) المستند على أسس الخدمات سحابية والمدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي للأطباء تحديث السجلات الصحية الإلكترونية بغض النظر عن اختلاف الإجهزة المستخدمة ومكانها.

وفي هذا الصدّد صرح خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات قائلاً: "يُعد قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات التي تحتاج لحلول الذكاء الاصطناعي. وتعكس شراكتنا مع نوانس حرصنا على أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تطبيق الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي."

وأكد الملحي بأن هذه الحلول ستسهم في توثيق البيانات الطبية بكفاءة أعلى، الأمر الذي سيساعد الأطباء والمرضى على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه صرح السيد مايكل كلارك، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمزودي الحلول في شركة نوانس " تتمتع شركة نوانس بعلاقات وطيدة مع عدد كبير من أهم مزودي السجلات الصحية الإلكترونية على مستوى العالم، الأمر الذي جعلها قادرة على أن تقدّم لعملائها حلولاً قابلة للتشغيل المشترك، يُمكّنهم من تحسين مستويات الإنتاجية وكفاءة السجلات الصحية الإلكترونية". وأضاف: " كما يتكامل برنامج (Dragon Medical Direct) بسلاسة مع نظام العمل الحالي الخاص بمقدمي الرعاية، موفراً عليهم ما يصل إلى مائة مليون طباعة حرف يومياً، الأمر الذي سيتيح للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات إعداد أسرع للمستندات بنسبة تصل إلى 45% والحصول على محتوى أكثر صلة بنسبة 20%."

ولدعم هذا الإطلاق بما يضمن خصوصية المرضى، تتم استضافة هذه الحلول بواسطة بنى تحتية معتمدة من إنجازات في الإمارات العربية المتحدة.

علاوة على ذلك، تنتقل مسؤولية معالجة البيانات وتغذ يتها لشركة انجازات وسيكون بوسع عملائنا تشغيل برنامج (Dragon Medical Direct) بسهولة دون الضغط على الشبكة، مما يؤدي إلى التخلص من الأعباء التشغيلية الغير الضرورية". تجدر الإشارة إلى أنّ إنجازات ثد أطلقت هذه الحلول بالشراكة مع (Emerging Global Technologies) لأول مرة في سوق الإمارات العربية المتحدة، في قمة عالم الذكاء الاصطناعي التي انعقدت الشهر الماضي في دبي، لتدعم تطبيق تقنية التعرّف الآلي على الحديث في الدولة بشكل موسّع.

يُذكر أنّ "إنجازات" هي شركة رائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في المنطقة، تجمع بين أحدث التقنيات والخبرة الطويلة في المجال. وتقدم مجموعة واسعة ومرنة من حلول التقنيات الرقمية لتمكّن الشركات من زيادة استثماراتهم وتحديد متطلباتهم المستقبلية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات التي تدعم أهداف هذة المؤسسات.