شرطة أبوظبي تشيد بشجاعة أم انقذت طفليها من حريق

تمكنت أم مواطنة بفضل شجاعتها وحسن تصرفها من إنقاذ ابنها الرضيع وأختها من حريق شب داخل منزلها بمنطقة هيلي بمدينة العين.

وأشاد العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي بشجاعة الأم وتصرفها الحكيم في إنقاذ ابنها واختها حيث إنها توجهت بمجرد مشاهدتها لتصاعد الدخان من الطابق السفلي للمنزل إلى شرفة (بلكونة) حتى لا تتعرض للاختناق وقامت بإغلاق الباب إلى حين وصول آليات الدفاع المدني في دقائق معدودة.

وأوضح أن الحريق شب نتيجة احتراق جهاز تكييف في إحدى الغرف بالطابق السفلي ونقلت الأم إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على صحتها ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. بحسب ما أورد حساب شرطة أبوظبي على "فيسبوك".

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بنشوب حريق في منزل مواطن بمنطقة هيلي بالعين وتحركت على الفور آليات الدفاع المدني والشرطة إلى موقع الحادث في استجابة سريعة وسيطرت على الحريق ومنعت امتداد ألسنة اللهب لغرف وملاحق المنزل.

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ودعا العميد محمد سعيد النيادي مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة العين الجمهور إلى ضرورة التأكد باستمرار من صلاحية الأسلاك الكهربائية والأجهزة حفاظاً على سلامتهم مشيراً إلى أن الارتفاع الشديد للحرارة خلال هذه الفترة من العام يتسبب في وقوع العديد من الحوادث كما حث على ضرورة تركيب جهاز كاشف للدخان لتفادي وقوع الحريق وحماية الأرواح.