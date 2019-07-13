(طرق دبي) تنجز 45% من مشروع الطرق والجسور المؤدية لـ (دبي هيلز مول) بتكلفة 780 مليون درهم

أعلن سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، انجاز 45% من مشروع الجسور والطرق المؤدية لمشروع (دبي هيلز مول) الواقع على تقاطع شارعي أم سقيم والخيل، الذي تنفذه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركة إعمار العقارية، بتكلفة 780 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء من أعمال الطرق والجسور في النصف الأول من عام 2020.

ويهدف مشروع الطرق والجسور المؤدية لـ (دبي هيلز مول) وأعمال البنية التحتية وتطوير شارع أم سقيم، إلى توفير انسيابية كاملة للحركة المرورية المتجه إلى المول والعكس، وضمان انسيابية الحركة المرورية في شارعي أم سقيم والخيل.

وقال سعادة مطر الطاير: يتضمن المشروع إنشاء 12 جسراً، بطول 3700 متر، وعرض يتراوح بين 11 و22 متراً، كما يشمل المشروع تنفيذ منحدرات للجسور بطول حوالي 2500 متر، وتشكل هذه الجسور مداخل ومخارج من وإلى مبنى (دبي هيلز مول) من شارع الخيل، وثلاثة جسور من شارع أم سقيم، حيث سيتم فصل الحركة المرورية القادمة من شارع أم سقيم وشارع الخيل بالإتجاهين بواسطة الجسور الجديدة، التي تتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتسهيل حركة المرور في المنطقة، وسيتم المحافظة على عدد المسارات الحالي لشارع أم سقيم البالغ عددها أربعة مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية في الشارع.

وأضاف: يشمل المشروع أيضاً تطوير بعض الطرق الداخلية في منطقة (دبي هيلز استيت)، لتسهيل الحركة المرورية لسكان منطقتي البرشاء جنوب الأولى والثانية، حيث سيتم ربطها بالطرق والجسور الجديدة ومنطقة (دبي هيلز استيت)، كما يشمل المشروع تنفيذ الإشارات المرورية وتحويل خطوط الكهرباء والاتصالات وخطوط المياه والري والتشجير.

تجدر الإشارة إلى أن (دبي هيلز مول) يعد أحد أكبر الوجهات التي تطورها «إعمار» كمشروع مشترك مع «مِراس»، وهو أحد معالم دبي هيلز استيت المتميزة، حيث يعد الوجهة التي تكمل المجمع السكني والتجاري، إضافة إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

يمتد دبي هيلز مول على مساحة 2 مليون قدم مربع ويضم مساحة قابلة للتأجير تمتد عبر طابقين، حيث يحتضن 650 محلاً تجارياً ومطعماً بما في ذلك خيارات الترفيه العائلي وصالات متعددة لعرض الأفلام ومحل هايبر ماركت.

يمكن الوصول بسهولة إلى دبي هيلز مول عبر وسط مدينة دبي وتلال الإمارات ودبي مارينا والمرابع العربية والمجمعات السكنية القريبة عبر شارع الخيل وشارع أم سقيم.