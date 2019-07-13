عمرو قابيل : لجنة مشاهدة القاهرة للمسرح الجامعي تبدأ عملها اخر يوليو

فاصلة القاهرة/ محمد الصناديلي

انتهت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي من اختبار لجنة المشاهدة الخاصة بالعروض المشاركة قي الدورة الثانية من الملتقى ( دورة الساحر - الفنان الكبير / محمود عبد العزيز ) .

صرح المخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى : " هذه الدورة تشهد اقبالا كبيرا من فرق المسرح الجامعي في أوروبا والوطن العربي وأيضا من بعض الدول الأفريقية، هذا إلى جانب شغف شباب المسرح الجامعي في مصر بالمشاركة في جميع فعاليات الملتقى المختلفة الأمر الذي إن دل فإنما يدل على النجاح الكبير للملتقى في دورته الأولى مما يحملنا مسئولية كبيرة للحفاظ على المستوى الفني والتنظيمي للملتقى في دورته الثانية..

يذكر أن الدورة الثانية تقام في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ بعد نجاح وصدى دولي كبير للدورة الأولى من الملتقى والتي أقيمت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبدعم من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة ومجموعة كبيرة من الجامعات المصرية وبمشاركة ١٤ دولة عربية واوروبية.