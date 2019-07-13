الامارات | شجاعة وتصرف أم مواطنة تنقذ طفليها من حريق في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة وتصرف أم مواطنة تنقذ طفليها من حريق في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت أم مواطنة بفضل شجاعتها وحسنتصرفها من إنقاذ إبنها الرضيع وأختها من حريق شب داخل منزلها بمنطقه الريف بمدينة العين .

وتعود تفاصيل الحادثة الى ورود بلاغ الى غرفةالعمليات بنشوب حريق في منزل مواطن بمنطقة الريف بالعين و تحركت على الفور آليات الدفاع المدني والشرطة الى موقع الحادث في استجابه سريعة وسيطرت على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لغرف وملاحق المنزل .

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واشاد مدير عام الإدارةالعامة للدفاع المدني -ابوظبي العميد محمد معيوف الكتبي بشجاعة الأم وتصرفها الحكيم في إنقاذ ابنها واختها حيث انها توجهت بمجرد مشاهدتها لتصاعد الدخان من الطابق السفلي للمنزل الي شرفة (بلكونة) حتى لا تتعرض للاختناق وقامت باغلاق الباب إلى حين وصول آليات الدفاع المدني في دقائق معدودة .

وأوضح أن الحريق شب نتيجة احتراق جهاز تكييف في إحدى الغرف بالطابق السفلي ونقلت الأم الى اقرب مستشفى للاطمئنان على صحتها ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفه ملابسات الحادث .

ودعا مدير اداره الدفاع المدني بمنطقه العينالعقيد محمد سعيد النيادي الجمهور إلى ضرورة التأكد باستمرار من صلاحيةالأسلاك الكهربائية والأجهزة حفاظا على سلامتهم مشيراً إلى أن الارتفاع الشديد للحرارة خلال هذه الفترة من العام يتسبب في وقوع العديد من الحوادث كما حث على ضرورة تركيب جهاز كاشف للدخان لتفادي وقوع الحريق وحماية الارواح.