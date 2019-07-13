الإمارات تزود مستشفى في الضالع بـ 655 إسطوانة أوكسجين

زودت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع بـ 295 إسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

وأشرف على تسليم اسطوانات الأوكسجين "الهلال الأحمر الإماراتي" ووكيل المحافظة نبيل العفيف الذي عبر عن شكره لدولة الإمارات على اهتمامها بدعم المستشفى كونه الوحيد في الضالع الذي يستقبل المرضى والجرحى من كل مديريات المحافظة.

من جانبه ثمّن نائب مدير مستشفى النصر الدكتور محمد علي هذا الدعم السخي والمستمر من قبل دولة الإمارات.

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كانت الإمارات زودت المستشفى بـ 180 إسطوانة، دفعة أولى، تبعتها بدفعة ثانية شملت 180 إسطوانة ثم الدفعة الثالثة 295 اسطوانة ليصل العدد الإجمالي إلى 655 اسطوانة حتى الآن.