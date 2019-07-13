كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تزيد اتصالات في رسوم الاشتراك بخدمات 5G؟

كشفت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أنها لم تفرض أية رسوم إضافية على استخدام خدمات شبكة الجيل الخامس للإنترنت.

ويمكن لعملاء شركة الاتصالات الاتصال مباشرة بشبكة 5G عبر هواتفهم الذكية بنفس أسعار الحزم المتاحة للاشتراك.

قال السيد أحمد بن علي، نائب رئيس الاتصالات المؤسسية في اتصالات، إن جميع بطاقات SIM الخاصة بالشركة متوافقة مع تقنية 5G، وبالتالي، لا يتعين على العملاء استبدالها للاستفادة من الخدمات، بحسب موقع زاوية.

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وأضاف بن علي أن اتصالات تدعم الشركات لتصنيع وإطلاق طرازات جديدة من الهواتف المحمولة في الأسواق المحلية لتنويع الخيارات للمستهلكين ورفع عدد الأجهزة المتوافقة مع تقنية 5G.

وأكد أيضًا أن جميع الأجهزة التي توفرها الشركة لعملائها تخضع لاختبارات هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) لضمان السلامة والأمان.

ويوم الأربعاء، أطلقت كل من اتصالات وهواوي أول هاتف ذكي تجاري مزود بتقنية 5G من هواوي Huawei Mate 20 X ، وهو ثاني جهاز 5G تم طرحه في السوق الإماراتي، في مركز اتصالات المفتوح للابتكار في دبي.