الإمارات تدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة

دشنت دولة الإمارات وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي ضرا ومعربه بمديرية نصاب في محافظة شبوة اليمنية يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة.

وأكد حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تسهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ولفت إلى سعي الإمارات الحثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة التي تعاني شحاً فيها.

Advertisements

اقرأ أيضاً... الإمارات الأولى عالمياً في مساعدة اليمن 2019

من جهته عبر المهندس مروان بارويس نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة عن جزيل شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية.

بدورهم عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذل لتنفيذ مشاريع خدمية حيوية تخفف من معاناتهم.