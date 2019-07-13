كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انخفضت أسعار العقارات في دبي منذ 2014؟

بلغ متوسط ​​أسعار العقارات في دبي الآن حوالي 30 في المائة عن أعلى مستوى لها في منتصف عام 2014 ، وفقاً لبحث جديد.

وقالت شركة الاستشارات العقارية ValuStrat في تقرير جديد لها إن الأسعار على مستوى المدينة في الربع الثاني من عام 2019 كانت أقل بنسبة 29.3 في المائة عن خمس سنوات مضت عندما كانت الأسعار في أعلى مستوياتها.

وأظهر مؤشر أسعار ValuStrat للربع الثاني انخفاضًا سنويًا بنسبة 11.5 في المائة في قيم رأس المال، مع انخفاض قيمة انخفاض فصلية وصلت إلى 2.9 في المائة.

وشهدت جميع مواقع التملك الحر المنشأة والتي يراقبها التقرير انخفاضات في الأسعار منذ الربع الأخير، تتراوح ما بين 1.2 في المائة إلى 4.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، شهدت ثلاثة من أصل 26 موقعًا فقط انخفاضًا من رقم واحد – الفلل في نخلة جميرا والفرجان، بالإضافة إلى الشقق في مدينة دبي الرياضية.

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وقال التقرير إن قيم رأس المال تراجعت أكثر من 15 في المئة سنويا للشقق في نخلة جميرا وديسكفري جاردنز والخضر، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال حيدر تويما، رئيس قسم الأبحاث العقارية في ValuStrat “مع استمرار تراجع القيم الرأسمالية، كان هناك أداء فصلي قوي نسبياً في حجم المبيعات لمدة تسعة أشهر متتالية غير مخطط بنسبة 5.5 في المائة، واستقرت المبيعات الجاهزة مقارنة بالربع الأول”.

ويحلل تقرير VPI أيضا الإيجارات السكنية، حيث أظهر انخفاضاً بنسبة 26.1 في المئة منذ منتصف عام 2014، بانخفاض 3.4 في المئة و 10.7 في المئة سنويا.

وبلغ متوسط ​​العوائد الصافية في دبي 5.7 في المائة، حيثبلغ المتوسط للشقق 5.9 في المائة والفلل 4.7 في المائة. وبلغ متوسط ​​معدل الإشغال السكني 84 بالمائة.

وفيما يتعلق بالإمدادات السكنية، فقد تم حتى الآن استكمال 8487 وحدة سكنية، أي 25 في المائة فقط من إجمالي المعروض المقدّر لعام 2019، حسبما أضاف التقرير.