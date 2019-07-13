كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تأثرت رحلات قوارب الداو من دبي بالعقوبات على إيران؟

تم تحميل العشرات من القوارب الخشبية الزرقاء على خور دبي في رحلة أخرى. وتجاهلت فرق العمال حرارة يوليو الحارقة وأقلعت الثلاجات ومكيفات الهواء والإطارات وأكياس الأرز وشباك الصيد على متنها.

يقع الخور في قلب طرق التجارة بين إيران والإمارات منذ قرون. وتقوم المراكب الشراعية التقليدية، التي تعمل الآن بمحركات الديزل برحلات على الطريق بين ديرة والموانئ الإيرانية الجنوبية مثل جزيرة كيش وبندر عباس وبوشهر في رحلات تمتد من 13 إلى 14 ساعة. لكن التوترات الجديدة بين إيران والولايات المتحدة باتت تشكل ضغطاً على عملها.

وقال يعقوب يوسف، 40 عاماً، وهو قائد لأحد المراكب الشراعية من جزيرة كيش: “الأمر مختلف عما كان عليه قبل بضع سنوات. العمل أصبح أبطأ بكثير.”

ويقوم السيد يوسف بهذه الرحلة من ست إلى سبع مرات في السنة – نزولاً من 14 رحلة قبل بضع سنوات.

خور دبي هو القلب التاريخي للإمارة، حيث كانت تعمل أساطيل صيد اللؤلؤ الرائعة من مواسم الغوص الصيفية، ثم ظهرت الفنادق الحديثة وناطحات السحاب. وتقوم الآن العبرات بنقل السياح ذهابًا وإيابًا، وعلى الرغم من أن التطورات الجديدة تغير وجه دبي القديمة، لكن التجارة بمراكب الداو لا تزال مستمرة، بحسب ذا ناشيونال.

وترسو السفن الضخمة الضخمة التي تصل حمولتها إلى 300 طن على طول منطقة ديرة، وهي تبحر بدلاً من المراكب الشراعية القديمة التي سافرت عبر طرق التجارة بين دبي والهند وشرق إفريقيا منذ مئات السنين، حيث يتم استيراد البضائع من الصين وأماكن أخرى ومن ثم إرسالها عبر إيران.

لقد عمل العديد من البحارة الإيرانيين على مدى عقود وهم يبحرون في هذه الطرق، ولا يعرفون حياة أخرى ويشعرون بأنهم في منزلهم على المراكب الشراعية في دبي. ولم يرغب الكثيرون في ذكر أسمائهم أو التحدث إلى وسائل الإعلام، لكنهم قالوا إن الهجمات على الناقلات في يونيو في خليج عمان وتجدد التوترات في الخليج العربي لم تحدث فرقًا في عملهم.

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وقال مراد رشيد (70 عاما) وهو مهندس شراعي يقوم برحلة تستغرق 17 ساعة إلى بندر عباس يوم الجمعة “في الوقت الحالي، لا أحد يمنعنا على البحر. سأستمر في العمل”.

لكن تأثير العقوبات التي فرضت العام الماضي على القطاع النفطي والمصرفي الإيراني أضر بهذه التجارة. إن ضعف الريال الإيراني يعني أن الواردات أغلى ولا يستطيع الناس تحمل أسعارها، والبنوك في الإمارات تحجم عن التعامل مع الطلبات الإيرانية. كما انخفض حجم التبادل التجاري الشهري بين إيران والإمارات.

وقال الكابتن عبد الرضا محمد، 43 عامًا “الآن أصبح الوضع صعبًا. العملة منخفضة في إيران وهذه مشكلة لأن البضائع غالية الثمن هناك.”

تأثير العقوبات واضح في ديرة. وهناك حوالي 400000 إيراني في الإمارات، لكن يعتقد أن هذا الرقم يتراجع. ويتم إغلاق العديد من المتاجر الإيرانية الصغيرة التي تبيع الملابس والتوابل، وحتى في إيران، يقول المسؤولون إن أعمال المراكب الشراعية تعاني نتيج هذه الأوضاع.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية، قال رئيس جمعية أصحاب مراكب الداو إن التجارة تشهد “موتًا تدريجيًا”. وقال مسؤولون إيرانيون أيضا إن التجارة تقلصت بنسبة 13 في المائة في الفترة من مارس إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.