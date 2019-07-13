"أوائل الشارقة": هدفنا دراسة الطاقة والابتعاث إلى الخارج

لمياء الهرمودي (الشارقة)

عبر الطلبة المتفوقون بالثانوية العامة في إمارة الشارقة عن بالغ سعادتهم لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الدولة، متمنين أن يحققوا بنجاحهم وطموحهم التطور والنجاح لحكومة وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الصعد والمجالات.

كما عبر ذووهم عن خالص امتنانهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة لدعم أبناء الدولة، ودفعهم للتنافس الشريف، والحصول على المراكز العليا في تعليمهم، متمنين أن يردوا الجميل لوطنهم الغالي.

وقالت فاطمة مهير الكتبي الحاصلة على المركز الأول على مستوى الطلبة الإماراتيين والمركز الثالث على مستوى الدولة للمسار العام، بنسبة 98.54% : أنا سعيدة جداً بتفوقي وحصولي على هذه المرتبة، وأشكر كل من كان عوناً لي في رحلتي إلى التفوق، خاصة أسرتي الكريمة التي وفرت كل سبل الدعم لي للنجاح والتفوق.

وأضافت: إني عازمة على رد الجميل للقيادة الحكيمة، ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقد قررت الالتحاق بجامعة الشارقة وكلية الهندسة، وتحديداً في تخصص الطاقة المستدامة والمتجددة، حيث من خلال هذا التخصص أخدم التوجه لأجندة الحكومة في المستقبل.

بدوره، أكد والدها مهير الكتبي أنه كان متوقعاً لابنته النجاح والتفوق كونها طالبة مجتهدة ومثابرة، وقد بذلت جهداً كبيراً خلال سنوات الدراسة للوصول إلى هذه المرتبة المتفوقة.

وقال: فخور جداً بابنتي، وأتمنى لها التوفيق والنجاح في المستقبل.

من جهته، أرجع الطالب عبدالعزيز إبراهيم الجروان الحاصل على المركز الخامس على مستوى المدرسة الإماراتية للمسار المتقدم التقني بنسبة 96% تفوقه إلى الدعم المتواصل من قبل إدارة معهد التكنولوجيا التطبيقية وما توفره من بيئة محفزة.

وقال: لم أتوقع النتيجة، ولكنني سعيد جداً بحصولي عليها، وأشكر كل من ساهم في تحقيق هذا النجاح معي، وعلى رأسهم أفراد أسرتي وإدارة المدرسة والمعلمون، وخطتي التالية هي دراسة الهندسة، سواء في المجال المدني أو الميكانيكي بإحدى جامعات الدولة، أو بالالتحاق ببعثة للدراسة خارج الدولة.

وأعرب والد الطالب إبراهيم الجروان عن سعادته الغامرة بتفوق نجله، متمنياً لابنه التوفيق والسداد في تحقيق أهدافه وطموحاته.