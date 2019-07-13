الثالث في المسار المتقدم.. مصطفى يحلم بدراسة "المخ والأعصاب"

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أهدى الطالب مصطفى صابر مشعل، مصري الجنسية، وحاصل على المركز الثالث في المسار المتقدم، تفوقه لوالديه ولدولة الإمارات التي وفرت له فرص التفوق والنجاح.

وتابع «حصلت على معدل 99.43% وأنوي دراسة الطب»، مشيراً إلى أن والديه رسما له طريق التفوق منذ المراحل التأسيسية، ويقول الحاصل على المركز الأول على مستوى منطقة رأس الخيمة التعليمية إنه كان يذاكر دروسه بشكل يومي لمدة 5 ساعات وكان يزيد ساعات المذاكرة قبل الامتحانات مباشرة، بمعدل 7 ساعات يومياً، مشيراً إلى أنه يتمنى منذ صغره التخصص في الطب البشري وبالتحديد مجال «جراحة المخ والأعصاب».

من ناحيته، أكد صابر مشعل، والد الطالب، أنه يتقدم بالشكر لدولة الإمارات التي وفرت التعليم الجيد لجميع أبنائها وأبناء المقيمين من الجاليات العربية والأجنبية.

وأضاف صابر، وهو تربوي بإحدى مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية: «إن ابنه مصطفى كان متميزاً منذ الصغر، وغرسنا فيه حب التعليم والاجتهاد والجد والمثابرة، وأن يكون دائماً في المركز الأول منذ مرحلته التأسيسية»، مشيراً إلى أن نجله كان متفوقاً في مادتي الرياضيات والفيزياء.

وتابع: «ابني معروف في وسائل التواصل الاجتماعي بمساعدة أقرانه من المرحلة نفسها، وبالتحديد في (التيلغرام) من خلال حل المسائل واستذكار الدروس»، منوهاً بأن لديه أخاً أكبر منه تخرج في العام 2017 بتفوق وحصد 98.5%، متمنياً أن يلتحق ابنه في التخصص الذي يحلم به أو الالتحاق في دراسة الهندسة النووية، ناصحاً الأهالي وأولياء الأمور أن يحفزوا أبناءهم منذ صغرهم على التفوق والتميز الدائم وتنظيم الوقت.