وفد من نيابة دبي يزور دائرة القضاء في أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد) استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي وفد النيابة العامة في دبي، في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية، وتعزيزها في المجالات كافة، حيث اطلع الوفد الضيف على تجربة دائرة القضاء في تقديم خدمات عدلية وقضائية تهدف للوصول إلى أرقى الممارسات العالمية، والتميز في تحقيق العدالة الناجزة.

ورحبت النيابة العامة في أبوظبي بالوفد الضيف، كما أكدت أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في دولة الإمارات.

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