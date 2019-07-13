"أوائل أم القيوين".. الأول والثالث في المسار المتقدم التقني

سعيد أحمد (أم القيوين)

قال الطالب عبدالرحمن راشد أحمد الطنيجي، الحاصل على المركز الأول في المسار المتقدم التقني بنسبة 97.9 في المئة من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بفلج المعلا بأم القيوين: «الحمدلله على النجاح والتفوق.. أنا جداً سعيد بالمركز الذي حققته بعد الجهد والمثابرة، ورضا أسرتي التي وفرت لي كل سبل الراحة ودعاؤهم الدائم لي، كذلك لا أنسى فضل مدرستي ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، ودعم المدرسين والإدارة لي، وإيمانهم بنجاحي وتفوقي».

وأضاف: سأكمل تعليمي بدراسة الهندسة المدنية داخل الدولة، فدولتنا فيها جامعات من أرقى جامعات في العالم، وسأحقق حلمي في خدمة الوطن.

وقال الطالب منصور محمد سالم بن أحمد الطنيجي، الحاصل على المركز الثالث في المسار المتقدم التقني بنسبة 97.2 بالمئة من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بفلج المعلا بأم القيوين:«الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، ثم أسرتي التي لم تبخل علي بأي شيء، ووفرت كل وسائل النجاح لي، والأمر الثاني بيئة التعليم المتطورة والمناسبة، والتي يتمتع بها كل طلاب الإمارات، ما يساعدهم على إخراج أفضل مالديهم، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية، وأخص بالذكر مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي صقلت مواهبي. وأضاف: سأكمل تعليمي في الخارج في مجال الذكاء الاصطناعي.