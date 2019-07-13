شرطة الشارقة تستقبل وفد نظيرتها في دبي

الشارقة (الاتحاد) استقبل العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي،

وناقش الاجتماع، التعاون والتنسيق حول استعدادات الجهات الأمنية والمرورية المشتركة بين الشارقة ونظيرتها في شرطة دبي، لاستضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020».

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