قاصر يسرق مركبة "صاحب صاحبه"

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم لا يملك رخصة قيادة، قام بسرقة مركبة وقيادتها وتعريض حياة الآخرين للخطر، لجلسة الغد.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مجموعة من الشباب كانوا يجلسون مع بعضهم في أحد أحياء مدينة أبوظبي، للحديث والتسامر حول قيادة المركبات السريعة، إلى أن خطر في بال المتهم قيادة مركبة «صاحب صاحبه» دون علمه، وشرع بقيادتها بالفعل وارتكب بها مخالفات مرورية، تمثلت في قيادة مركبة منتهية الصلاحية والترخيص، ولا يجوز قيادتها إلا بعد اجتياز الفحص الفني، إضافة إلى أنه لا يملك رخصة قيادة، والقيادة بسرعة تعرض حياة الآخرين للخطر، والتجاوز من كتف الطريق، وعدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة، واستمع القاضي إلى أقوال المتهم، واعترف بارتكاب المخالفات المرورية، وعليه قرر القاضي تغريم المتهم عن المخالفات المرورية المرتكبة، إضافة إلى تهمة سرقة المركبة والادعاء بأن صاحب المركبة هو صاحب صاحبه.

ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه، لتتحول القضية إلى محكمة الاستئناف. وحضرت والدة المتهم موضحة لقاضي محكمة الاستئناف، أن المتهم ارتكب المخالفات المرورية أثناء قيادته لمركبة غيره مرة واحدة، مشيرة إلى أنه لم يقم بقيادة أي مركبة أخرى، مشيرة إلى أن ما حصل هو سوء فهم. كما طلبت أجلاً للدفاع، وقدمت ورقة شارحة لهيئة المحكمة، موضحة أن هناك غرامة مالية مختلفة في القضية التي اتهم بها ابنها.

وقدمت أوراقاً تثبت صحة أقوالها، وعليه قرر قاضي محكمة الاستئناف تأجيل النطق بالحكم لجمع المعلومات.