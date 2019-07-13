أبوظبي(الاتحاد) بحثت شرطة أبوظبي مع الشرطة التايلاندية أوجه التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا المخدرات، ومكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم الكبرى والجرائم الإلكترونية ومكافحة الشغب، وغيرها من العلوم الأمنية والشرطية.

وكان وفد من شرطة أبوظبي زار تايلاند، برئاسة المقدم راشد الفارسي، مدير إدارة (ق7) بقطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي، وعدد من الضباط. وأكد الفارسي أهمية الزيارة في تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، وتفعيل أوجه التعاون المشترك وتوطيدها، والعمل على دعمها في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

ورحبت شرطة تايلاند بالزيارة، مشيدة بما حققته شرطة أبوظبي من تطورات مهمة جعلتها في مصاف أرقى الأجهزة الأمنية عالمياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث التعاون بين شرطتي أبوظبي وتايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.