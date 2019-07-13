شرطة الشارقة تستقبل وفداً من القوات المسلحة

الشارقة (الاتحاد) التقى العميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية، بحضور العميد محمد عبدالله العوبد نائب المدير العام، وفداً من القيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة العميد ركن خالد محمد الشحي قائد الشرطة العسكرية والوفد المرافق له، بقاعة شهداء الإمارات بمبنى القيادة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز آفاق التعاون مع القوات المسلحة، والتكامل الأمني القائم بين مختلف القطاعات الشرطية والأمنية بالدولة.

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