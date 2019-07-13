%6 انخفاضاً في حرائق الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

جهزت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، دراجات نارية تكون «المستجيب الأول» للحوادث والحرائق التي تقع في الإمارة، للمساهمة في التقليل من زمن الاستجابة والتعامل مع الحوادث في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الإدارة أن الدراجات ستكون مجهزة بوسائل وأدوات للتعامل مع الحريق ومنع انتشاره أو إخماده في الدقائق الأولى، وبالتالي تجنب انتشاره، أو التقليل من الأضرار الناجمة عنه قدر المستطاع، وباتت هذه الخدمة جاهزة للإطلاق.ولفتت إلى أن الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الإدارة أكدت انخفاض في زمن الاستجابة للحوادث خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، حيث وصل في عام 2018 إلى 5.3 دقيقة، بعد أن كان 6.2 في 2017 ، وهو رقم جيد يتخطى الرقم العالمي المقرر في معدل زمن الاستجابة.وأشارت الإحصاءات إلى أن هناك نسبة انخفاض في أعداد الحرائق التي وقعت في الإمارة خلال العام الماضي والذي سجل 325 حادثاً مقارنة بـ 346 حادثاً في العام الذي سبقه، بنسبة انخفاض 6%، مرجعة الأمر لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التوعوية، والذي بلغ 141 ألف شخص، بالإضافة للتدريبات العملية على عمليات الإخلاء، والتي زادت في العام الماضي بنسبة وصلت إلى 64%، وبواقع 184 عملية وتمريناً منفذاً.ونوهت الإدارة إلى أن برنامج «أمان» للمراقبة الذكية لأنظمة السلامة والحماية أسهم أيضاً في التقليل من أعداد الحرائق، بالإضافة للتركيز على الحملات الخاصة بضرورة عدم الإهمال في متطلبات السلامة في الفئة السكنية، والتي أسهمت بدورها في التقليل من أعداد الحرائق، حيث استفاد من هذه التمارين نحو 92 ألف شخص في الإمارة.وكشفت الإدارة عن إضافة خمسة مراكز للدفاع المدني خلال الفترة المستقبلية، حيث يوجد حالياً 10 مراكز.