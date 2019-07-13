رائدا الفضاء الإماراتيان في بدلة "السوكول" وعلى كرسي "السويوز"

أمنه الكتبي (دبي)

أجرى رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي تجربتهما الأولى على «بدلة السوكول» و«كرسي السويوز» في زفيزدا، موسكو. وأوضح النيادي في تغريدة نشرها عبر «تويتر» أن هذه البدلة مصممة للارتداء داخل مركبة السويوز أثناء الإطلاق والهبوط، وهي تعمل على حماية رواد الفضاء في حالة فقدان الضغط داخل المركبة، لافتاً إلى أنه توجب عليه تجربة المقعد والبدلة، وهي مضغوطة لمدة ساعتين كاملتين والإبلاغ عن أية ملاحظات.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى بطانة المقعد والقفازات والسماعات، فهناك عمل رائع قام به مصنع زفيزدا في موسكو، مبيناً أن رواد الفضاء يرتدون بدلة السوكول خلال انطلاقهم وعودتهم من وإلى محطة الفضاء الدولية لضمان سلامتهم، والتي صنعت بشكل خاص وحسب المقاسات الدقيقة.

ونشر هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي صورة تجمعه مع الرائد سلطان النيادي، معلقاً: «مع صديقي سلطان النيادي خلال تدريباتنا في مدينة النجوم، قررنا نقف ونلتقط صورة مع طائرة الميغ 15 وهي الطائرة التي تدرب عليها يوري غاغارين، أول إنسان يصل للفضاء، بالنسبة لي شخصياً، شغفي بالطيران كان من أكبر المقومات لوصولي إلى هذا المكان اليوم».

والتقى رائدا الفضاء الإماراتيان مع رائد الفضاء البريطاني تيم بيك خلال تدريباتهما على الوحدة الأوروبية «كولومبوس» في وكالة الفضاء الأوروبية.

ويخضع رائدا الفضاء لمجموعة تدريبات نوعية على جوانب مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقمي المهمة الرئيسي والبديل، إذ يفصلهما قرابة 75 يوماً، عن موعد انطلاق مركبة «سويوز أم أس 15» إلى محطة الفضاء الدولية.

ويتدرب هزاع المنصوري مع الطاقم الأساسي للمهمة، والمؤلف من قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، فيما يخضع سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي البديل، لتدريبات مماثلة مع الفريق البديل، والذي يتألف كذلك من ثلاثة رواد فضاء، ويضم إضافة إلى النيادي كلا من الروسي سيرغي نيكولايفيتش ريزيكوف، والأميركي توماس هنري مارشبيرن.

ويشارك المنصوري والنيادي بالتدريبات في مركز «يوري غاغارين» في «مدينة النجوم» في روسيا، للمرة الأولى مع طاقمي المهمة، على مركبة «سويوز إم أس» على الإقلاع والهبوط وكيفية التعامل مع الحالات الغير اعتيادية أو الطارئة.

وسيخضع رواد الفضاء المشاركون في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، لمجموعة من الفحوصات الطبية الضرورية لقياس مستوى اللياقة البدنية والذهنية بناء على معايير عالمية قبيل تنفيذ المهمة، كما سيقومان بتدريب النجاة في بيئة المحيطات خلال الشهر الجاري ومن المقرر أن يتوجه هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مع طاقمي المهمة الأساسي والبديل إلى المركز الأوروبي لرواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في مدينة كولون في ألمانيا، ومن ثَم إلى مركز ليندون بي جونسون للفضاء في هيوستن بتكساس التابع لوكالة ناسا الأميركية؛ لتلقي المزيد من التدريبات على المهمة.

وتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسط أجواء من الترقب والشغف لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية، وتداولوا صورة جديدة خلال التجربة الأولى لرائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي خلال تجربة «بدلة السوكول» و«كرسي السويوز» في زفيزدا، موسكو.

وأكدوا فخرهم برائدي الفضاء الإماراتيين، اللذين يحققا طموحا تسعى فيه دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة في مجال الفضاء، أسوة ببقية المجالات الأخرى، التي تعمل للوصول فيها إلى الرقم واحد عالمياً، متمنين التوفيق لهما في مهمتهما ولفريق المركز في تحقيق الأهداف المرجوة من كل المشروعات التي يقومون عليها.