أنوار الرئيسي الخامسة: نحو دراسة الطاقة النووية

رأس الخيمة (الاتحاد) أكدت الطالبة أنوار أحمد حسن الرئيسي الحاصلة على معدل 98.3 بمدرسة عجمان للتعليم الثانوي للبنات أن ترتيب ساعات المذاكرة وعدم ترك أي جزئية في المنهج الدراسي وحل التمارين باستمرار والتركيز الشديد هو طريق التفوق والوصول للهدف المطلوب.

وأوضحت أنوار التي حلت في المرتبة الخامسة على مستوى الطلاب المواطنين أن والديها سر تفوقها ونجاحها بالإضافة لمعلماتها اللاتي بذلن جهداً كبيراً في تفوقها، مشيرة إلى ضرورة الانتباه طوال الموسم الدراسي والتركيز وعدم التهاون في المذاكرة خاصة قبيل الامتحانات.

من ناحيته، أكد أحمد حسن الرئيسي والد أنوار أنها حققت المركز الثاني على المواطنين والخامسة على مستوى الدولة بفضل حرصها على دراستها والمذاكرة لساعات طويلة خلال الدراسة.

وأضاف: «أنوار متفوقة في جميع مراحلها الدراسية وستلتحق بجامعة الشارقة لدراسة الطاقة النووية كون هذا التخصص من التخصصات التي لها مستقبل باهر خاصة مع دخول الدولة عصر الطاقة النووية النظيفة وبناء أول مفاعل متخصص في هذا المجال».

وتقدم الرئيسي بالشكر لإدارة المدرسة التي بذلت جهداً كبيراً في هذا التفوق متمنيا أن يواصل جميع أنباء الوطن تفوقهم في جميع المجالات، وأن تكون المرحلة الجامعية استمراراً لهذا التفوق وهذا النجاح.

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