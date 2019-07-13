مواطنتان من مدرسة "بعيا السلع" في المركزين الثامن والتاسع

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حققت الطالبة شما علي سلطان المنصوري من مدرسة «بعيا السلع» المركز الثامن على مستوى الدولة في المسار العام بمجموع 96.8% كما حققت الطالبة سلمى سيف محمد المنصوري من المدرسة نفسها المركز الثامن في المسار نفسه بمجموع 96.6%.

وأكدت شما المنصوري أنها كانت تتوقع أن تحرز المركز الثالث في الترتيب العام ولكنها فوجئت بأنها في المركز الثامن وتوقعت أن يكون نقص درجاتها بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول وترى أن المدرسة بعد الله سبحانه وتعالى ثم أسرتها التي وقفت بجانبها كان لها الفضل الكبير في إتاحة الفرصة لها لتحقيق هذا النجاح الكبير.

وعبرت الطالبة سلمى المنصوري عن سعادتها بالنتيجة، مؤكدة أنها كانت تتوقع التفوق وحرصت عليه منذ البداية خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تحصلت عليه من الجميع، لافتة إلى أن المناهج كانت طويلة نسبياً وتغلبت على تلك المشكلة بالمذاكرة والمراجعة المستمرة خلال العام الدراسي.

وتقدمت المعلمة بدرية جمعة الحوسني رئيسة فريق غاية التطوعي في مدرسة «بعيا السلع» بالتهنئة إلى الطالبتين، مؤكدة أن مدرسة «بعيا السلع» تحرص على وضع برامج لتطوير الطالبات وغرس التفوق والتقدم فيهن تحت إشراف مديرة المدرسة وهذا الأسلوب ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يحسب للمدرسة.