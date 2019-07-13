الامارات | «الموارد البشرية» تعرض 468 وظيفة للمواطنين الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعرض 468 وظيفة للمواطنين الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال الأيام الـ10 الماضية، 1545 وظيفة لشباب المواطنين لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، بينها 365 فرصة عمل تدريبية لطلبة المدارس والجامعات، ضمن برنامج تدريب الطلبة المواطنين في سوق العمل «وجهني»، وذلك من خلال 14 فعالية توظيف نظمتها في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة، فيما دعت الوزارة شباب المواطنين إلى المشاركة في يوم توظيفي مفتوح، تنظمه الثلاثاء المقبل في أبوظبي، لعرض 468 شاغراً جديداً في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتفصيلاً، شهدت الأيام الـ10 الأخيرة نشاطاً مكثفاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين، على صعيد الفعاليات التوظيفية لشباب المواطنين، بمختلف أعمارهم ومؤهلاتهم (خريجون وطلبة)، تمثلت في تنظيم نحو 14 يوماً مفتوحاً لتوطين الوظائف في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، التي بدأت يوم الأربعاء الثالث من يوليو الجاري، بتنظيم يومين مفتوحين، الأول في دبي، وعرض 125 شاغراً في قطاعات اقتصادية متنوعة، والثاني في عجمان، وعرض 46 شاغراً في القطاع العقاري.

وفي اليوم التالي، نظمت الوزارة يوماً مفتوحاً في دبي، عرضت خلاله المؤسسات المشاركة 137 فرصة عمل شاغرة في قطاعات مختلفة، فيما استهلت الأسبوع الماضي (الأحد السابع من يوليو) بتنظيم يوم مفتوح لطلبة المدارس والجامعات المواطنين، حيث أتاح لهم المنافسة على 62 شاغراً ضمن برنامج التدريب الصيفي في مؤسسات القطاع الخاص «وجهني».

ونظّمت الوزارة، الإثنين الماضي، ثلاثة أيام توظيفية مفتوحة، الأول كان في دبي، حيث وفر 81 شاغراً في قطاعات اقتصادية متنوعة، بينما خُصص الثاني لطلبة المدارس والجامعات في رأس الخيمة، حيث وفر 67 شاغراً للتدريب ضمن برنامج «وجهني»، كما نظمت الوزارة يوماً مماثلاً في الفجيرة، عرضت خلاله مؤسسات القطاع الخاص المشاركة 66 فرصة عمل تدريبية لطلبة المدارس والجامعات.

وشهد يوم الثلاثاء تنظيم يومين مفتوحين للتوظيف في دبي، الأول وفر سبعة شواغر في قطاعات اقتصادية متنوعة لشباب المواطنين، والثاني وفّر 170 فرصة عمل تدريبية لطلبة المدارس والجامعات، فيما شهد يوم الأربعاء الماضي تنظيم فعاليتين توظيفيتين للمواطنين، الأولى كانت يوماً مفتوحاً استهدف توفير 500 شاغر في أبوظبي (منطقة الظفرة)، في قطاعات اقتصادية مختلفة، والثانية في دبي لتوظيف 44 مواطناً في قطاعات اقتصادية متنوعة.

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واختتمت الوزارة الأسبوع بتنظيم ثلاث فعاليات توظيفية، أول من أمس، الأولى كانت يوماً مفتوحاً للتوظيف في دبي، وفرت خلاله 225 فرصة عمل للكوادر الوطنية في قطاعات اقتصادية حيوية، إذ طرحت عدداً من الوظائف المميزة بمؤهلات علمية مختلفة تناسب الجميع، كما نظمت يوماً مفتوحاً للتوظيف في رأس الخيمة، وفرت خلاله تسع فرص توظيفية في القطاع العقاري، وأخيراً نظمت يوماً مفتوحاً للتوظيف في أبوظبي، عرضت خلاله ستة شواغر في القطاع العقاري.

ومن المقرر أن تنظم الوزارة، الثلاثاء المقبل، يوماً مفتوحاً للمواطنين الباحثين عن عمل (لمن أتموا الخدمة الوطنية) في إمارة أبوظبي، للتوظيف لدى قطاعات اقتصادية حيوية، حيث ستوفر خلاله 468 شاغراً لمؤهلات مختلفة، بينها 348 وظيفة لحاملي الثانوية العامة، تتنوع ما بين «فني صيانة، مشغل عمليات، موظف استقبال، موظف أمن، موظف إداري، مشرف مخازن، سكرتارية».

التوطين أولوية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تعمل بموجب منظومة متكاملة بهدف تعزيز انضمام المواطنين إلى القوى العاملة في القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل، وذلك من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم، مشددة على أن التوطين يمثل أولوية وطنية.

وأوضحت أنه انطلاقاً من ذلك تسعى الحكومة، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الفاعلة، إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين، بما يناسب احتياجات سوق العمل.

وأشارت إلى أن تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة يأتي في مقدمة أولويات عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تطبق منهجية واضحة في هذا الإطار، تستند إلى مرتكزات عدة، من أهمها تطوير الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة فيها، وهو الأمر الذي من شأنه توحيد الجهود وتكامل الأدوار، خصوصاً أن تعزيز مسيرة التوطين يتطلب تحمل كل الجهات مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، بما يترجم توجيهات القيادة.