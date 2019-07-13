الامارات | 4 طلبة يعالجون الخلايا السرطانية بطرق طبيعية

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبة يعالجون الخلايا السرطانية بطرق طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر أربعة طلبة يدرسون التقنية الحيوية، بالجامعة الحديثة في دبي، طريقة للقضاء على الخلايا السرطانية باستخدام عقار مستخلص من المواد الطبيعية.

وقالت الطالبة منى فيصل باعباد: «توصلت مع زملائي أسماء محمد البلوشي، وعمرو عبدالقادر الباصهي، وأحمد وائل فخرالدين، إلى طريقة لعلاج الخلايا السرطانية، من خلال مشروع تخرجنا، باستخدام مادة (الكرايسن) المستخلصة من العسل والزهور وبعض المواد الطبيعية، إذ أجرينا التجارب اللازمة للوقوف على تأثير هذه المادة في الخلايا السرطانية ببطانة عنق الرحم».

وأوضحت أن «فكرة المشروع تعتمد على محاولة علاج الخلايا السرطانية من دون التأثير في الخلايا الطبيعية، ومن دون ترك أي مضاعفات جانبية أو أن تكون نسبة المضاعفات طفيفة، ثم وفرنا في مختبر الجامعة بيئة مناسبة لنمو الخلايا السرطانية مع الخلايا الطبيعية، ووضع مقاييس محددة للعقار المستخدم (الكرايسن)، وتركنا العقار مع الخلايا بنوعيها لمدة 24 ساعة كمرحلة أولى، فتبين أنه قضى على ما بين 40 و50% من الخلايا السرطانية، ثم تركناه لمدة 48 ساعة كمرحلة ثانية، فكانت النتيجة أفضل، حيث قضى العقار على 90% من الخلايا السرطانية من دون التأثير في الخلايا الطبيعية».

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وتابعت باعباد: «استطعنا التوصل إلى نتيجة أن المادة الطبيعية (الكرايسن) تستطيع القضاء على الخلايا السرطانية من دون التأثير السلبي في الخلايا الطبيعية، وهذه أول تجربة علمية تجرى باستخدام هذا العقار على الخلايا السرطانية»، لافتة إلى أن طبيعة دراستهم الأكاديمية «التقنية الحيوية» دفعتهم للبحث عن تأثير هذه المادة «الكرايسن» التي كانت تستخدم في القضاء على البكتيريا والالتهابات، في علاج الخلايا السرطانية.

ولفتت إلى أنهم شاركوا بالمشروع في معرض ومسابقة بالعلوم نفكر 2019، وحصل المشروع على شهادة تقدير من إدارة المعرض.