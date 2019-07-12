خليفة يمنح سفير الاتحاد الأوروبي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

أبوظبي (وام)

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باتريسيو فوندي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح سفير الاتحاد الأوروبي الوسام، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير، الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي أمس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب باتريسيو فوندي عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.