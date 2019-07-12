الامارات | آمنة راشد الثالثة على الدولة "أصحاب همم": أخشى أن يفقدني ضعف البصر حلم الالتحاق بالهندسة

شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة راشد الثالثة على الدولة "أصحاب همم": أخشى أن يفقدني ضعف البصر حلم الالتحاق بالهندسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت الطالبة الحاصلة على المركز الثالث مسار متقدم فئة أصحاب الهمم، آمنة عبيد راشد الحاصلة على المركز الثالث "ضعف بصر"، نجاحها لوالديها وأسرتها ولمدرستها ومعلماتها وكل فرد من أسرتها ساندها وشجعها على التفوق، وقالت إنها تطمح أن تتخصص في الهندسة الكهربائية، وتتمنى استكمال دراستها في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتحلم بأن تقبل الجامعة تسجيلها في كلية الهندسة وألا يقف ضعف بصرها عائقاً في تحقيق حلمها الذي ذاكرت واجتهدت طوال عمرها لتحقيقه.

من جانبه أكد عبيد راشد حمود الحمدي، والد آمنة، أن ابنته تتسم بالذكاء وحب العلم، ولم يقف ضعف البصر عائقاً أمام طموحها وهمتها في أي وقتاً من الأوقات، مشيراً إلى أنها حققت نسبة 86.7% في المسار المتقدم، وقدمت في كلية الهندسة جامعة الإمارات، إلا أنها لم يصلها القبول المبدئي حتى الان.

وقد الشكر إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تألو جهداً توفير جميع مقومات الحياة الرغدة الكريمة لكافة فئات المجتمع، ودعمها الكبير واهتمامها بأصحاب الهمم واتاحة الفرص أمامهم للإسهام في المجتمع وتوفير كافة اشكال الدعم لهم ولأسرهم.