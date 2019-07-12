اليونسكو تدرج مدينة شيكي التاريخية في أذربيجان مع قصر الملوك في قائمة مواقع التراث العالمي

أدرجت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مدينة شيكي التاريخية التي تقع على مسافة 5 ساعات بالسيارة من العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى قائمة مواقع التراث العالمي للمناطق الثقافية خلال الجلسة رقم 43 من اجتماعات اللجنة، وذلك بعد أن انطلقت دورة هذا العام من أعمالها بجلسة افتتاحية يوم 30 يونيو في باكو.

وكانت اللجنة قد منحت في 24 أكتوبر 2001 «قصر الملوك في شيكي» مرتبة «الحماية المعززة» وأدرجته على القائمة الارشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو بوصفه يحتاج إلى حماية عاجلة، ثم صادقت مؤخرًا على إدراجه في اللائحة الرسمية لمواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وأعرب فلوريان زنقستشميد، المدير التنفيذي العام لمكتب أذربيجان السياحي عن سعادته بقرار اللجنة فقال «يشرفنا أن يدرج القلب التاريخي لمدينة شيكي وقصرها على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، فهذا يعزز جهودنا الهادفة إلى تسليط الضوء على تراث أذربيجان الغني وثقافتها العريقة وتاريخها الفريد وإبرازه للعالم في إطار ما تتمتع به بلادنا من إرث حضاري ضارب في القدم. وأود أن أشجّع الجميع على زيارة مدينة شيكي فهي بلا ريب إحدى أجمل المدن ذات المناظر الخلابة في أذربيجان، فشوارعها المرصوفة بالحصى غنية بالمباني التاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى، إنها ملجأ جديد ساحر لمن يحب الابتعاد عن صخب العاصمة النابضة بالحياة، وينال قصرها إعجاب السياح من مختلف أنحاء العالم وتأسرهم حرفية بنائه وزينته فهو من أجمل المباني التاريخية عمارةً في أذربيجان.»

تقع مدينة شيكي عند سفح جبال القوقاز الكبرى ويقسمها إلى شطرين نهر جورجانا، وتضم قصر الملوك ومنزلهم الصيفي، فهذا القصر المميز بطابعه المعماري في امبراطورية الخانات (الملوك) بناه الملك حسين خان في العام 1762 ميلادية، وتحيط به أشجار الصنوبر الباسقة ضمن قلعة الخان التي تتربع على قمة ربوة في هذه المدينة الساحرة على طريق الحرير.

كانت المدينة إحدى المحطات المهمة على طريق الحرير العظيم الذي كان يمثل شبكة الطرق التجارية القديمة التي تربط الشرق بالغرب. وحتى القرن التاسع عشر، كانت مدينة شيكي شمال غرب أذربيجان ما زالت مركزًا عالميًا لإنتاج الحرير. والطرف الشمالي من شيكي أقدم وبني على الجبال، وبني الجزء الجنوبي منها لاحقًا ويمتد على جانبي وادي النهر.

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اشتهر الحرفيون الأذربيجانيون بفن «الشبك» القديم ويراه زائر مدينة شيكي أينما توجه، ومن أجمل نماذجه ما يزين نوافذ قصر شيكي. وتظهر براعة الحرفيون الأذربيجانيون بأعمال الفسيفساء الزجاجية الملونة التي تزين التشبيك الخشبي المجمّع دون غراء أو مسامير. ويتباهى قصر الملوك في شيكي بتفرده بنحو 5000 قطعة خشبية وزجاجية من فن الشبك ما يجعله متعة للنظر ومسرّة للقلب.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو تعمل على اكتشاف كنوز تراث الثقافي والطبيعي العالمية بهدف حمايتها والمحافظة عليها كقيمة لا تعوض للأجيال البشرية المقبلة، وأدرجت العديد من المواقع الأخرى في أذربيجان ضمن قائمة التراث العالمي، ومنها متنزه جوبوستان الوطني (2007) والمدينة القديمة المسورة في باكو مع قصر شيرفانشاه وبرج المايدن تاور (2000). وإضافة إلى ذلك صنفت المنظمة السجاد الأذربيجاني تحت قائمة التراث الثقافي اللامادي، ويضم المتحف الوطني للسجاد في باكو إحدى أضخم مجموعات السجاد في العالم.