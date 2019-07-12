كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| انطلاق مهرجان المانغو في دبي

نظمت القنصلية العامة الباكستانية أول مهرجان للمانغو في دبي مع مجموعة من الأطباق المثيرة التي تم إنشاؤها باستخدام الفواكه التي تم جلبها طازجة من باكستان.

هناك 19 صنفًا على الأقل من “ملك الثمار” تم عرضه في الحدث الذي ينتهي يوم السبت 13 يوليو.

وتحدث أحمد أمجد علي، القنصل العام لباكستان في هذا الحدث ، وأعرب عن أهمية تصدير المزيد من المانغو إلى الإمارات من باكستان.

باكستان هي موطن لحوالي 250 نوعاً من المانغو وسادس أكبر مصدر للفواكه في العالم وقال علي “نصدر حاليا إلى 22 دولة ونريد زيادة صادراتنا إلى الإمارات”.

وفي حديثه عن السلالة الأكثر شعبية، قال إن السندري، التي تأتي من مقاطعة السند في باكستان، وتشونسا هي الأنواع الأكثر شعبية الأكثر شعبية.

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وهذه الفترة مهمة بشكل خاص من حيث محصول الفاكهة في باكستان وقال علي “هذا الأسبوع به أكبر عدد من المانغو لأن الموسم في السند قد انتهى والموسم في البنجاب بدأ للتو”.

وتمت إضافة الفاكهة الذهبية في جميع الأطعمة المقدمة في العشاء في اليوم الأول من الحدث يوم 11 يوليو.

ووفقا لديلو ستيفن، الشيف دي كوزين من مطعم جياردينو في بالازو فيرساتشي حيث يقام الحدث: “لقد جربنا مجموعة من المأكولات. في ليلة الافتتاح، ركزنا على الأطباق الآسيوية مثل الأطباق التايلاندية والصينية والفيتنامية والهندية”.

وتم تزويد الشيف ستيفن وفريقه بما يتراوح بين 700 و 800 كلغ من المانغو، وقاموا لمدة أسبوعين بتجربة الأنواع المختلفة للتوصل إلى وصفات مثالية لأطباق شهيرة مع لمسة مميزة، بحسب غلف نيوز.