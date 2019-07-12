وفاة طفل غرقاً بمنزل ذويه في العين

أبوظبي (الاتحاد) توفي طفل عمره سنتان غرقاً في حوض سباحة بمنزل ذويه في مدينة العين. وكان مركز القيادة والتحكم في منطقة العين بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بشأن حادث الغرق في منطقة جبل حفيت.

واعتبرت شرطة أبوظبي أن الإهمال سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال، ما يتطلب مراقبتهم من قبل الأسرة وعدم الانشغال عنهم محذرة من مخاطر ترك الأطفال بمفردهم أثناء السباحة وضرورة مراقبة أماكن تواجدهم.

مؤكدة على أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم، وشددت على منع الأطفال من السباحة بمفردهم في الأحواض، وتعريفهم بمخاطر ذلك، ومراقبتهم وعدم الانشغال عنهم، وتزويدهم بأطواق وأدوات النجاة وقفل الأبواب المؤدية إلى الأحواض، وعدم السماح لهم بممارسة السباحة بمفردهم من دون مرافق.

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