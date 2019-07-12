سعيد بن طحنون يحضر أفراح الكويتي والفلاحي والعرياني

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن أحمد بن عبدالله العفريت الكويتي، بمناسبة زفاف نجله «عيسى» إلى كريمة هلال بن عيسى بن فرج آل سلطان الفلاحي، وذلك بصالة الخبيصي في مدينة العين. كما حضر معاليه، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بخيت محمد العرياني، بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة علي عبيد محمد بخيت العرياني، وذلك بصالة الظاهر في منطقة العين. وشاركت في الحفلين فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي.

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