ضمن رؤية رئيس الدولة وتنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. 1.882 مليار درهم لتطوير مجمع سكني متكامل في الفلاح

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبرمت هيئة أبوظبي للإسكان عقداً «مع شركة» الدار العقارية « لتطوير مجمع سكني متكامل في منطقة الفلاح بأبوظبي يتضمن 899 مسكناً جديداً بتكلفة تقدر بمليار و882 مليون درهم.

ويشمل المخطط العام للمنطقة مجموعة متكاملة من المرافق العامة تضم المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية التي ترتقي لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في رفع كفاءة الاستخدام والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة حيث يتضمن المجمع إنشاء جامع يستوعب نحو ألفي مصلٍ. ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 36 شهراً، على أن يتم تسليمه في أواخر عام 2021.

وأكد جبر محمد غانم السويدي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن تحقيق الاستقرار وتوفير المسكن الملائم للمواطنين يعد من أولويات قيادتنا الحكيمة، وذلك في إطار حرصها واهتمامها بتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والسعادة لهم انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو محور عملية التنمية في الوطن وأساس تقدمه.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي إسكان المواطنين اهتماماً كبيراً ضمن جهود التنمية الاجتماعية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع حيث تتمحور الخطط والمبادرات كافة حول إسعاد المواطنين، ويعد تأمين السكن أحد أهم محاور الرعاية الاجتماعية للمواطنين وترسيخ الاستقرار الأسري، مؤكداً حرص القيادة على ضمان الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد أن تنفيذ الهيئة مثل هذه المشاريع يأتي ترجمة لرؤية القيادة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين فيما يتعلق بخدمات الإسكان وتطوير مجتمعات مترابطة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والبيئي مما يحقق السعادة للمواطني، موضحاً أن توفير الخيارات السكنية الملائمة التي تلبي احتياجات المواطنين وتكفل لأسرهم الاستقرار يأتي في سياق عملية التطوير المستمرة التي تهدف في مجملها إلى تحقيق سعادة المجتمع وجميع أفراده.

وأشار السويدي إلى أن توقيع عقد تطوير المشروع الجديد في منطقة الفلاح في أبوظبي يعد استثماراً لشراكات القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.

وأكد أن الهيئة حريصة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة لهم، إضافة إلى تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة وفق أرقى المعايير.

من جانبه، قال بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، إن هيئة أبوظبي للإسكان تُعد مساهماً رئيساً في سوق الإسكان بفضل جهودها المبذولة عبر زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى تحفيز الفعالية وزيادة التوافر.

وأضاف، أن العلاقة التي تربط هيئة أبوظبي للإسكان بشركائها تستند إلى أسس استراتيجية واضحة وراسخة، تهدف في مجملها إلى تحقيق غاية واحدة تتلخص في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بيئة إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، حيث عملت الهيئة مع شركائها على تحديد جملة من الخطوات وآليات العمل المتطورة والتي تضمن تسهيل الإجراءات الحكومية اللازمة من خلال مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات البحث والتخطيط الإسكاني المتميز.

يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية إضافة إلى تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.