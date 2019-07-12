بدء سريان "خصم التسامح" للمخالفات المرورية في عجمان

أحمد مرسي (عجمان)

بدأت القيادة العامة لشرطة عجمان تنفيذ مبادرة «خصم التسامح» والخاص بتخفيض قيمة المخالفات المرورية، بنسبة 50% لجميع سائقي المركبات، الخاصة والشركات، ومن لديهم مخالفات مرورية، سواء العام الجاري أو الأعوام الماضية، والتزموا لمدة 6 أشهر متتالية دون أن يرتكبوا أي مخالفات أخرى.

وأكد المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، أن القرار أصبح سارياً منذ بداية الشهر الجاري، وأن هناك عدداً من الأشخاص والشركات استفادوا منه، وأن المستهدفين يمكنهم التحقق من حصولهم على «تخفيض التسامح» تلقائياً عبر النظام المروري للسائقين في التطبيقات والمواقع المعنية.

وأفاد بأن الإدارة بصدد تنفيذ دراسة لحصر الأعداد الأولية التي استفادت من المبادرة، سواء للأشخاص أو الشركات، وأعداد الذين استفادوا من بداية تطبيقها، ومدى جدواها وتحقيقها لأهدافها من أجل تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة من السائقين، وتشجيعهم وحثهم على عدم ارتكاب أي مخالفات مرورية جديدة، حال وجود مخالفات سابقة لديهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة أطلقت بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة، وتطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة بها، بما فيها مخالفات السرعة والحجز، سواء تم ارتكابها في العام الجاري، أو الأعوام الماضية، مهما اختلف مصدر لوحة المركبة من داخل الإمارة أو خارجها.

وذكر الفلاسي أنه بإمكان المستهدفين دفع مخالفاتهم والاستفادة من تخفيض المبادرة وفق كافة الطرق والوسائل المحددة المتوافرة، عبر تطبيق وزارة الداخلية «MOI»، والقيادة العامة لشرطة عجمان وأجهزة «سهل»، وعبر مراكز الخدمة الموجودة في الإمارة، مشيراً إلى أن اشتراطات الاستفادة من الخصم تطبق على الملف المروري للسائقين بما يشمله من رخص، وليس على مركبة واحدة أو رخصة القيادة فقط.

ودعا المستهدفين للاستفادة من مبادرة «خصم التسامح» كونها ستستمر حتى نهاية العام الجاري، والحرص على عدم ارتكاب مخالفات مرورية والالتزام بقواعد السير والمرور، تعزيزاً للسلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة.