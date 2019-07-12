رأس الخيمة (الاتحاد) نفذ فرع المباحث والتعقيب بقسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة حملة تفتيشية استهدفت ورش السيارات. جاءت تحت شعار «صيفنا آمن» بهدف التأكد من التزامها بالقرارات المتعلقة بعدم إحداث تغييرات في هيكل أو لون المركبة المتضررة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة والمتمثلة بسلطة الترخيص، وتشمل كافة الورش على مستوى الإمارة بأوقات متباينة.

وقال النقيب محمد زيد الشحي مدير فرع المباحث والتعقيب بأن الفرع قد كثف من جهوده الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية خاصة خلال فترة الصيف لمنع كافة مظاهر الإخلال بأمن وسلامة الطريق ولضبط الورش المخالفة لأنظمة السير والمرور التي من شأنها أن تشكل خطراً بالغ الأثر على أرواح مستخدمي الطريق، والتي يرتكب بعضها غير الملتزمين، وللحفاظ على أرواح الجميع وتوفير السلامة المرورية وحفظ حقوق الآخرين ومنع السلوكيات السلبية وغير الحضارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة تفتيشية على ورش السيارات في رأس الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.