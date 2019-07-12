وفاة شخصين وإصابة 31 في تدهور حافلة

رأس الخيمة (الاتحاد)

توفي شخصان من الجنسية الآسيوية متأثرين بإصاباتهما البالغة، بعد تعرض الحافلة التي كانا يستقلانها لحادث انحراف مفاجئ وتدهور وقع أمس عند الساعة الثانية عشرة ظهراً على شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة رأس الخيمة.

أسفر الحادث أيضاً عن إصابة 6 عمال بالحافلة التي كانت تقل 33 عاملاً بإصابات تراوحت بين البالغة والمتوسطة، فيما أصيب 23 شخصاً بإصابات بسيطة.

وأفاد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات بالقيادة العامة، سارعت الدوريات المرورية بالانتقال إلى مكان الحادث المذكور، بحضوره وحضور العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات وضباط الاختصاص لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل مهمة مركبات الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف الوطني، حيث تم التعامل مع الحادث على النحو المطلوب وبالسرعة الممكنة، بحضور جهات الاختصاص بإدارة المرور والدوريات – فرع التحقيق وتخطيط الحوادث -، لافتاً أن المعاينة الأولية أكدت وفاة اثنين من العمال متأثرين بإصاباتهما البالغة، فيما أصيب الآخرون بإصابات متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثتين إلى المستشفى، تمهيداً لتسليمهما لذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، فضلاً عن نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مدير عام العمليات المركزية بأن مثل هذه الحوادث التي يكون طرفاً فيها الحافلات أو الشاحنات على حد سواء دائماً ما تؤدي إلى أضرار جسيمة، ووقوع إصابات بالغة تصل إلى حد الوفاة، داعياً السائقين إلى ضرورة الانتباه جيداً للطريق، وعدم الانشغال بغيره، والتأكد من صلاحية الإطارات خاصة خلال فترة الصيف، وضرورة صيانة مركباتهم بصورة مستمرة.