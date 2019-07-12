برنامج تدريبي للوقاية من الإجهاد الحراري في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) عقدت هيئة الوقاية والسلامة برنامجاً تدريبياً بعنوان «الوقاية من الإجهاد الحراري» لمسؤولي الكوادر الفنية والعاملين تحت أشعة الشمس بالمنطقة الوسطى«الذيد، مليحة، والمدام»، بهدف تدريبهم بطرق الوقاية من الإجهاد الحراري ونشر التوعية، للحد من إصابات الإجهاد الحراري للأفراد في إمارة الشارقة خاصةً في فصل الصيف. وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور، أهمها التعريف بالإجهاد الحراري والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والعوامل التي تؤدي للإصابة بالإجهاد الحراري، وإجراءات الحد من الإجهاد الحراري.

وأوضحت مهرة الشحي، مدير معهد التدريب بالوكالة بأن الهيئة تعتزم إقامة عدد من البرامج التدريبية حول الوقاية من الإجهاد الحراري التي من المقرر تقديمها في فصل الصيف لمدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية في الإمارة، بهدف التعامل مع هذه الحالات وتقديم الوقاية والإسعافات لها.

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