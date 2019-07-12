"طرق دبي" تنظم يوماً مفتوحاً لبحث احتياجات الموردين

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة الطرق والمواصلات اليوم المفتوح للموردين، في إطار حرصها على التواصل الفعال مع شريحة قطاع الأعمال لتحديد احتياجاتهم.

وقال سعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن اللقاء بدأ باستعراض مشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية ودور الموردين في الدعم اللوجيستي لهذه المشاريع وفق المعايير العالمية، فضلاً عن تسليط الضوء على برنامج «الحريص» ودوره المناط به كونه قناة آمنة للعاملين بالهيئة والأطراف الخارجية في الإبلاغ عن أي تجاوزات قد تمس حقوق المتعاملين والموردين من أجل خلق بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والأمانة خلال عمليات التطوير والتنمية في الهيئة، إلى جانب استعراض نظام الفواتير الذكية المتعلقة بالعقود من حيث كيفية تحميلها عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، من خلال الدخول إلى نظام المناقصات الإلكترونية.

وأضاف المري: إن اللقاء اشتمل أيضاً على استعراض ميثاق أخلاقيات موردي ومستثمري هيئة الطرق والمواصلات الذي يتضمن مبادئ الممارسات القانونية، والإنصاف، والنزاهة، والتميز في الأداء، والصدق، والمساءلة، والصحة والسلامة، والبيئة والاستدامة والشراء الأخضر، إلى جانب الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وممارسات التوظيف في إطار حقوق الإنسان، وعدم تضارب المصالح، وغيرها من القيم الأخلاقية، مشيراً إلى أن اللقاء اشتمل على تسليط الضوء على مبادرة تكريم الشركات الكبرى التي حققت أعلى عدد من التعاملات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمقاولي باطن.