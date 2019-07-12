"التغير المناخي" تنظم ورشة عمل حول الإنتاج الأنظف

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية، بهدف تحديد آليات بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين في فبراير الماضي، بشأن التعاون الاستراتيجي حول الإنتاج الأنظف والتنمية الصناعية البيئية. وفي كلمتها الافتتاحية للورشة قالت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة: «إن دولة الإمارات تبنت ضمن رؤيتها 2021، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، توجه التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، إيماناً منها بأن العمل الصديق للبيئة في كافة القطاعات من دورة خلق فرص اقتصادية واجتماعية واعدة، وإيجاد العديد من فرص العمل ومجالات التصنيع الجديدة».

وأضافت: «اعتماد مفهوم الإنتاج الأنظف والتنمية الصناعية البيئية من شأنه المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، والمساهمة في وفائها بتعهداتها ومساهماتها الوطنية المحددة بموجب توقيعها على اتفاق باريس للمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة، وضمن مواكبتها لتوجهات الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تعمل على توسيع قاعدة التعاون الدولي مع الجهات والمؤسسات الفاعلة عالمياً، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة، الأمر الذي تعمل عليه حالياً عبر التعاون مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وأوضحت أن الوزارة، وضمن استراتيجيتها لتحقيق الاستدامة وتعزيز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 والتي تدمج مبادرات خفض حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها في إطار متكامل، لتوفير قاعدة معلوماتية وإجرائية واضحة لكافة القطاعات لتحقيق هذا الخفض والتكيف.

ومن جهته قال تشونغ سيوكجين، مدير إدارة البيئة الصناعية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية: «إن جمهورية كوريا الجنوبية ومنذ منتصف العقد الأول من القرن العشرين، عملت على تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة في العديد من المؤسسات والمجمعات الصناعية من خلال سياسات، مثل الإنتاج الأنظف والتنمية الصناعية البيئية التي أدت إلى تقليل وإعادة تدوير النفايات والمنتجات الثانوية لعملية الإنتاج، عن طريق ربط الشركات وتزويدها بأحدث التقنيات الخاصة بهذا المجال».

شملت فعاليات الورشة استعراض آليات ومستهدفات أجندة الإمارات الخضراء 2030، وإطار عمل الإمارات للإنتاج والاستهلاك المستدامين، وقدرات الصناعة الإماراتية وتوجهاتها المستقبلية «مع طرح مؤسسة الإمارات العالمية للألومنيوم كمثال»، والمواصفات الخضراء والصديقة للبيئة لمقر وزارة التغير المناخي والبيئة الحاصل على الدرجة البلاتينية لشهادة «لييد»

كما استعرض الجانب الكوري منظومة الإنتاج الأنظف المطبقة في الجمهورية الكورية،

وعقب الورشة، تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مؤسسة الإمارات العالمية للألومنيوم والمنطقة الحرة جبل علي.