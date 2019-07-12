"تعلم الآلة" تقنية للتنبؤ بأعطال مواصلات الإمارات

دبي (وام) أطلقت مواصلات الإمارات تطبيق تقنية «تعلم الآلة» التي تركز على استخدام أحدث أنواع التحاليل الرقمية التنبؤية، وتدعم القدرة على معالجة البيانات الضخمة وتحليلها، ضمن بنية تحتية مطورة تتضمن مختلف أنواع النماذج الإحصائية المعقدة التي يصعب على البرامج الاعتيادية معالجتها.

وقالت فريال محمد توكل، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات، إن هذه التقنية يتم تغذيتها من خلال منصة بيانات حية مباشرة تعمل بمبدأ إنترنت الأشياء، والذي يعمل على إرسال مختلف البيانات الدقيقة من أسطول مركبات المؤسسة بشكل فوري وحيوي يعزز من إمكانيات النظام الآلي في التنبؤ والتعلم، وبالتالي تمكين التحليل المنظوري واتخاذ القرارات السليمة.

وأضافت أن التقنية تميزت بدقتها العالية التي وصلت إلى 90% في مجال التنبؤ بحوادث المركبات ومواعيد الصيانة الوقائية اللازمة. وتعمل مواصلات الإمارات على تطوير مجموعة من المنصات الرقمية المتخصصة في مجال التنبؤ بحوادث المركبات ومواعيد الصيانة الوقائية اللازمة، ضمن مشاريعها في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2018 - 2022، وذلك عبر برامج تقنية مطورة تطبق من خلالها تقنية «تعلم الآلة» لتدعم التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

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