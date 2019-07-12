الشارقة (الاتحاد) ناقش مجلس ضاحية الصبيحية، أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى خلال اجتماعه الدوري بمقره في مدينة خورفكان، مختلف برامجه وخططه للمرحلة الثالثة من العام الجاري 2019م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد الغاوي النقبي رئيس مجلس الضاحية بحضور نائب الرئيس خلفان صالح النقبي والأعضاء راشد سالم عبدالله النقبي وخلفان محمد مخلوف وعدنان الحوسني وخالد موسى البلوشي وعبدالعزيز الكسار وموظف المجلس سعيد سالم عبدالله النقبي.

وتناول المجلس مختلف أعمال الضاحية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وتطرقوا إلى أبرز البرامج والمبادرات، مشددين على أهمية التواصل مع الأهالي خلال تلك الفترة والعمل على دعم كافة الفعاليات الوطنية في إمارة الشارقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصبيحية" يناقش احتياجات الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.