جدول زمني لمكافحة العنكبوتيات في مناطق بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أرجعت بلدية مدينة الشارقة ظهور بعض أنواع العنكبوتيات ومنها العقارب بالقرب من منازل بعض المواطنين في السيوح والرحمانية، إلى ارتفاع درجات الحرارة ما يدفع تلك الحشرات إلى الخروج من الجحور والشقوق التي تؤويها التماسا للرطوبة وتجنبا للحرارة المرتفعة نهارا وبحثا عن الغذاء ليلا، لا سيما أن منطقة السيوح تتسم بوجود الكثير من الكثبان الرملية ومساحات غير مأهولة بمبان سكنية مما يساعد على ظهور تلك العنكبوتيات.

وأكدت وصال جاسم مدير إدارة الخدمات البيئية بالوكالة أن البلدية تقوم بأعمال المكافحة الشاملة بشكل «مجدول» لتغطية مختلف مناطق مدينة الشارقة لمكافحة هذه العقارب، وفي حال وجود بلاغات أو طلبات خاصة بالمكافحة تستدعي التدخل السريع كوجود الآفات السامة مثل العقارب يتم تحويل الطلب بشكل عاجل لمفتش الطوارئ الذي يقوم بدوره بتحريك فرقة المكافحة للموقع واتخاذ الإجراء اللازم، مشيرةً إلى أن البلدية تقدم العديد من الخدمات للقضاء على العقارب مثل رش المساحات الكبيرة في المناطق السكنية وتنفيذ أعمال المكافحة للمنازل في النطاق الخارجي بجانب رصد وجود المخلفات والأخشاب وغيرها من المواد التي قد تشكل ملاجئ للعقارب والعمل على إزالتها.

يأتي ذلك ردا على شكاوى عدد من سكان السيوح والرحمانية وملاحظتهم ظهور عدد من العقارب بمنازلهم أو بالقرب منها، ما تسبب في حالة من القلق والذعر لدى الأطفال الصغار والخشية من التعرض لإصابات أو لدغات.

وقال خالد علي من سكان السيوح: لاحظت بدء خروج عدد من العقارب البيضاء في ساحة المنزل، وذلك بالتزامن مع بداية دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما سبب لي قلقا على أطفالي، داعيا إلى تدخل فوري وعاجل من الجهات المعنية لمكافحة تلك العقارب خاصة وأنه يقطن على مسافة بعيدة من أقرب مستشفى حكومي يتطلب الوصول اليه 15 دقيقة بالسيارة.

من جانبه، أكد محمد حسن من سكان السيوح أن عاملا بمنزله لاحظ وجود عقارب بالساحة الخارجية للمنزل ما أثار خشيته من أن يصاب بمكروه خلال متابعة أعمال تنظيفها.