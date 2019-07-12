"جيس" وجهة الباحثين عن الطبيعة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تشهد منطقة جبل جيس شمال رأس الخيمة خلال فترة الصيف من كل عام تزايد عدد السياح والزوار، باعتبارها أحد المقاصد السياحية بالدولة التي يلجأ إليها الكثيرون هربا من درجات الحرارة والرطوبة العالية التي تصل إلى 46 درجة مئوية، حيث يسجل جبل جيس الواقع على ارتفاع حوالي 1900 متر من سطح البحر درجات حرارة ما بين 20-22 درجة مئوية، لذا فإنه يستقبل في موسم الإجازات ونهايات الأسبوع أعدادا كبيرة من الزوار ومحبي الطبيعة الباحثين عن الاستجمام والهواء البارد النقي والتمتع بالمناظر الخلابة الطبيعية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في جبل جيس يوم أمس إلى 22 درجة مئوية وهي درجة منخفضة نسبية مقارنة بالمناطق الداخلية والساحلية التي ترتفع فيها الحرارة إلى أكثر من 45 درجة خلال الصيف.

وأوضح المختصون في الطقس والمناخ أن هذه الفترة من السنة تعرف محليا بشدة الحر وهبوب رياح السموم، وهي فترة «القيط أو القيض» وتضم مراحل الثلاثين والأربعين والخمسين والستين، لافتين إلى أن فترة انكسار الحر تبدأ بشكل تدريجي في شهر أغسطس مع ظهور نجم «سهيل» وهبوب الرياح الشمالية الغربية.

وأوضح مترددو منطقة جبل جيس أنها من المناطق المفضلة لمحبي الطبيعة والباحثين عن الهدوء والاستجمام، منوهين إلى أن الموقع الجغرافي للمكان الذي يبعد عن مركز مدينة رأس الخيمة حوالي 25 كيلومتراً، ويبلغ ارتفاعه نحو 1900 متر عن سطح البحر، أي ما يعادل (5700 قدم)، وطبيعته الجبلية الخلابة، ووقوعه على منطقة مزارع ونخيل، يمنحها هواءً نقيا ورائحة خاصة، فضلا عن السماح لزائريها من السياح بالتمتع برؤية الخليج العربي.