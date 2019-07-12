الامارات | «معاً» تغلق باب تقديم الأفكار في «الحاضنة الاجتماعية» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً» تغلق باب تقديم الأفكار في «الحاضنة الاجتماعية» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المساهمات الاجتماعية «معاً»، التابعة لدائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن غداً آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل لبرنامج «حاضنة معاً الاجتماعية» في دورتها الافتتاحية، الخاصة بدمج أصحاب الهمم وسبل تمكينهم في المجتمع، مشيرة إلى أنها تلقت حتى بداية يونيو الماضي أكثر من 200 فكرة، فيما ستتم المفاضلة بين جميع الأفكار المقدمة عقب غلق باب التقديم، واختيار أفضل 10 أفكار لتمويلها بقيمة مليون درهم.

ويقدم برنامج الحاضنة الاجتماعية في هيئة «معاً» الفرصة لتبني أفكار الأشخاص الموهوبين القادرين على التفاعل مع محيطهم الاجتماعي، وتشجيع الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال بهدف إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية تعود بالنفع على الصالح العام، وذلك عبر برنامج يقام مرتين سنوياً، ويستضيف 10 فرق واعدة لمدة ستة أشهر ليوفر لها الأدوات والموارد لتنفيذ أفكارهم وتحقيق النمو.

وأكدت مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، سلامة العميمي، أن برنامج الحاضنة الاجتماعية يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويوفر فرصة فريدة لروّاد الأعمال الطموحين للقيام بالخطوة الأولى في سبيل النجاح وتحقيق النمو المستدام لأعمالهم والتي ستعود بالنفع على الصالح العام.

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وقالت: «نركز على احتضان المشروعات التي يمكن أن يكون لها تأثير اجتماعي واضح، وتحقيق فائدة اجتماعية، وتدعم المستخدمين من أصحاب الهمم»، مشيرة إلى أن حاضنة معاً تقام مرتين سنوياً، وتستضيف كل دورة 10 فرق، وتوفر لها الموارد لتنفيذ أفكارهم الاجتماعية المبتكرة لتحويلها إلى مشروعات مستدامة، إضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لتحقيق النمو مثل الدعم المادي والمعنوي، وتأمين مساحات للمكاتب، ودعم الخبراء المختصين للإرشاد والتوجيه، وإتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين.

وأضافت العميمي، أن الفكرة الفائزة تحصل على تمويل يصل إلى 100 ألف درهم، وسيتم تقديم الدعم المالي المرحلي على كل إنجاز يصل إليه الفريق، إضافة إلى نفقات المعيشة وتكاليف السكن للمشاركين غير المقيمين في أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر للمرشحين ورش عمل متخصصة تساعدهم في مرحلة التخطيط والعمل كمجموعات، إضافة إلى فرص التواصل مع المستثمرين، وكبار الشخصيات وصناع القرار في مجالات متخصصة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وشددت على أن «معاً» تضطلع بنشر مفهوم التعاون والمسؤولية وريادة الأعمال الإبداعية، وذلك من خلال التأكيد على دور المساهمة المجتمعية وثقافة التطوع والمسؤولية المشتركة لتصبح عنصراً أساسياً في النسيج الاجتماعي، انطلاقاً من التزامها بتكريس مبادئها والقيم الأخلاقية والإنسانية في العطاء، والتركيز على المجتمع ونهضته.

4 محاور لـ «معاً»

أفادت مدير عام «معاً»، سلامة العميمي، بأن استراتيجية الهيئة تعتمد على أربعة محاور: الأول خاص ببرنامج الحاضنة الاجتماعية الهادفة إلى توفير المصادر الأساسية المساندة لدعم تعزيز وتنمية مؤسسات العمل الاجتماعي، فيما يختص المحور الثاني بسندات الأثر الاجتماعي لدعم تبني نظم التعاقد الاجتماعية كأداة لحل التحديات الاجتماعية. وأشارت إلى أن المحور الثالث وهو برامج المشاركة المجتمعية، يهدف إلى تحقيق نقلة ثقافية في أبوظبي من خلال المشاركة المجتمعية، ويركز المحور الأخير على صندوق الاستثمار الاجتماعي، الهادف إلى إنشاء قنوات لتمويل مؤسسات العمل الاجتماعي.