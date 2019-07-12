الامارات | حجاج الدولة يتسلّمون التصاريح وحقائب التوعية من «الحملات» الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الدولة يتسلّمون التصاريح وحقائب التوعية من «الحملات» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ حملات الحج المعتمدة من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تسليم تصاريح الحج للمواطنين المتقدمين لأداء الفريضة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد أن تتسلّم كل حملة شهادات التطعيمات اللازمة من كل مواطن، كما يتسلّم الحجاج جوازات سفرهم، بالإضافة إلى حقيبة توعية يتم توزيعها من الهيئة، وتتضمن ستة كتيبات، هي «إرشادات الحجاج، وكيف تحج، وفقه الحج والعمرة، وفتاوى الحج والعمرة، والدعاء في الحج، والعمرة.. أحكامها وآدابها»، وتشتمل هذه الكتيبات على أهم وأبرز ما يسأل عنه الحجاج.

وبلغ عدد تصاريح الحج الممنوحة لمواطني الدولة هذا العام 6228 تصريحاً، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تم توزيعهم على 142 حملة حاصلة على تراخيص لمزاولة المهنة داخل الدولة، والتي تم دمجها في 30 حملة رئيسة، تستوعب عدد حجاج الدولة.

فيما بدأ المواطنون الراغبون في أداء فريضة الحج، بالتوافد على المراكز الصحية المعتمدة في مختلف إمارات الدولة، للحصول على التطعيمات اللازمة قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة، لضمان سلامتهم ووقايتهم من الأمراض المعدية المحتملة.

ويتضمن برنامج التحصين للحجاج ثلاث لقاحات، هي لقاح المكورات السحائية (الرباعي)، والإنفلونزا الموسمية، والمكورات الرئوية (النيموكوكال)، والذي يُعطى لمن يبلغون 65 عاماً فما فوق، والأكثر عرضة للإصابة.

ووفرت حملات الحج هذا العام، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات والدوائر المحلية، قائمة إرشادات ونصائح عامة للراغبين في أداء الحج، قبل وخلال وجودهم في الأراضي المقدسة، تضمنت ضرورة الحصول على اللقاحات اللازمة قبل أسبوعين من السفر، زيارة الطبيب قبل السفر، اصطحاب أدوات وإسعافات أولية.

Advertisements

كما شملت قائمة النصائح، ضرورة الاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو معقم اليدين، خصوصاً قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وكذلك شرب كمية وافرة من الماء والسوائل.

وحسب مسؤولين في حملات حج، سيتم إعلام الحجاج عن مواعيد التجمع والسفر قريباً، موضحين أن البعثة الرسمية للحج تتألف من لجان عدة تعمل على تنسيق وتنظيم شؤون الحجّ والحجّاج، وتسعى إلى تقديم أرقى الخدمات للحجّاج ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة وأدائهم مناسك الحجّ، ومن الخدمات المقدمة من البعثة.

وأوضحوا أن أهم هذه اللجان يتمثل في لجنة «الوعظ والفتاوى الشرعية» خلال الحج، والتي تتولى التوجيه الديني للحجّاج أثناء أدائهم المناسك، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم حول الحجّ فضلاً عن تزويدهم بالكتب والنشرات التي تساعدهم على الحصول على فهم أفضل لأحكامه وآدابه، لافتين إلى أن اللجنة الثانية هي «الخدمات الصحية»، والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية المجانية لجميع حجّاج الدولة، لاسيما وأنه سيرافق كل حملة طبيب وممرض على الأقل (يزداد عددهم حسب عدد الحجّاج في كل حملة)، وذلك من أجل تقديم أفضل مستوى للرعاية الصحية لحجاج الدولة.

المسار الإلكتروني

أكد مسؤولون في حملات الحج التزامهم التام بتعليمات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتسجيل ضمن المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج في المملكة العربية السعودية، موضحين أن أي عقد أو تسجيل من خارج المسار لن يُعتدّ به قانونياً، بما يضر مصلحة الحجاج.

وأفادوا بأن الحملات تعاقدت مع نقابة السيارات في المملكة، من خلال هذا المسار، الذي يُذكَر فيه أعداد السيارات والحافلات والتكاليف والرسوم.