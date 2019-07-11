حمدان بن زايد يطلع من وفد "الهلال" في كيرالا على عمليات إعمار المناطق المتاثرة بالفيضانات

تلقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، تقريراً من وفد "الهلال" المتواجد حالياً في ولاية كيرالا الهندية، لمتابعة عمليات إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالفيضانات التي تعرضت لها الولاية العام الماضي، حيث بلغت تكلفة المشاريع 10 ملايين درهم.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه، اطلع خلاله من فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي بالهيئة رئيس الوفد، على أحوال أعضاء البعثة. ووقف سموه على آخر عمليات الإعمار الجارية هناك وبالتنسيق مع قنصلية الإمارات في كيرالا وحكومة كيرالا، خاصة في ما يتعلق ببناء المساكن الجديدة ومركز طبي للأمومة والطفولة، إضافة إلى تسهيل عمليات البناء والمتابعة وتنفيذ واستلام المشاريع بعد انتهائها وتسليمها للمستفيدين.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن هذه المبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي تعرضت لها ولاية كيرالا الهندية.

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كما أكد سموه أن دولة الامارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية والمحن في المجال الإنساني، وتقديم المزيد من الخدمات التي تعمل على تخفيف معاناة الشعوب المحتاجة والتخفيف من آثارها.