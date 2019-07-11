رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس التونسي بتعافيه من الوعكة الصحية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة، متمنياً لفخامته دوام الصحة والعافية، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببرقيتين مماثلتين لفخامة الرئيس التونسي.