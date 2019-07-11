حاكم رأس الخيمة يستقبل الشعراء المشاركين في برنامج "شاعر المليون"

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد، عدداً من الشعراء المشاركين في برنامج "شاعر المليون".

فقد استقبل سموه كلا من الشاعر حمد راشد سيف المزروعي، والشاعر محمد بن سليمان بن عبيد العنزي، والشاعر مهند بن سليم بن سفر الحارثي، والشاعر عارف بن سرور بن عيد العنزي، والشاعرة تهاني بنت حميدان بن عيسى المليحان.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة باهتمام الدولة ببرامج وفعاليات إحياء التراث الشعري النبطي لدولة الإمارات بشكل خاص ولكل الدول العربية بشكل عام، والحفاظ عليه من الاندثار.

وألقى الشعراء مجموعة من القصائد التي تتغنى برأس الخيمة، وما شهدته من تطور وازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.