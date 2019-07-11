حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير موريتانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة محمد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

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