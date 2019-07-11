إليك ما تستطيع أن تفعله خلال عطلة الصيف بالإصدار 128 جيجابايت من الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro

ها قد حل الصيف وحان الوقت لتوضيب حقائبك والانطلاق نحو وجهة عطلتك السنوية التي طال انتظارك لها! لا بد لك إذاً من أن تعمل على ترتب أمتعتك بهدوء كي لا تنسى الكاميرا ومخازن البيانات الإضافية والحاسوب النقال والمسند ثلاثي القوائم كي تتمكن من التقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو في ليالي الصيف الدافئة والممتعة. لكن ألا توجد طريقة لا تضطرك إلى نقل كل هذه الحمولة وتكفيك عنها بجهاز واحد فقط؟

عقب النجاح منقطع النظير الذي حققته سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI P30، أضافت هواوي هاتفاً جديداً إلى عائلتها الرائدة من الهواتف الذكية كي توفر له خيارات أوسع، هو الإصدار الجديد HUAWEI P30 Pro 128GB. يتوفر الجهاز الجديد باللون الكريستالي اللامع ويتمتع بجميع المزايا القوية التي اكتسبت إعجاب المستخدمين في الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro، مضافاً إليها سعة ذاكرة أكبر بقيمة 128 ميجابايت ليوسع طيف الخيارات المتوفرة من تلك السلسلة ويلبي احتياجات الفئة الأكثر تطلباً من المستخدمين.

أتهوى التقاط صور كثيرة؟

لا بد أن تعيش في كل عطلة صيفية رائعة أوقاتاً رائعة وأوقاتاً أروع منها لا تريدها أن تضيع منك من لحظات شروق الشمس في الجبال وغروبها على الشواطئ الحالمة إلى لحظات المرح خلال العشاء مع العائلة، فهذه كلها لحظات ثمينة تستحق أن تحتفظ بها للأبد! وكي يساعدك الهاتف HUAWEI P30 Pro في التقاط هذه اللحظات بكامل بهائها يقدم لك نظام كاميرا رباعية من لايكا لالتقاط الصور الرائعة في أي حالة وضمن أي بيئة. فسواء كانت الإضاءة ضعيفة أم الأشياء التي تصورها بعيدة أو حتى إن كان المشهد لا يتسع عادة ضمن إطار صورة واحد فكل ذلك لن يمثل أي تحد لنظام كاميرا HUAWEI P30 Pro بفضل قدراته المتفوقة التي مكنته من الفوز بالعديد من جوائز الامتياز.

ويضيف الإصدار الجديد بذاكرة 128 ميجابايت إلى الهاتف سعة إضافية رحبة، فيتيح لك التقاط الصور دون أن تشعر بقيد القلق من نفاد السعة المتوفرة عليه، فما أجمل من العودة إلى المنزل وأنت تحمل كل ذكرياتك بأمان في جهاز واحد؟

سعة كافية لكل فيديوهاتك

لا تكتفي كاميرا الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بالتقاط صور ثابتة رائعة، بل هي بارعة أيضاً في تسجيل مقاطع فيديو مذهلة. ما عليك سوى توجيهها وبدء التسجيل لتصبح مخرج فيلمك المذهل عن عطلتك أو أي شي آخر شهدته. وإضافة إلى قدرتها على التقاط مقاطع الفيديو عالية الجودة، فهي تمكنك من تسجيل الفيديو بطرقة فريدة بفضل ميزة فيديو المشهد المزدوج التي تقسم الشاشة إلى قسمين أحدهما يعرض اللقطات المقربة والآخر يعض اللقطات من زاوية تصوير واسعة، فتتمكن مثلًا من تسجيل تعابير وجوه أطفالك خلال السباحة مع التقاط المشهد كاملاً في الوقت ذاته. ولا حدود للإبداع في استخدام هذه الميزة، إذ يمكنك أيضاً تسجيل حفل موسيقي أو عرض راقص مع التركيز على الفنانين الرئيسين أو المفضلين لديك.

ولأن مقاطع الفيديو عالية الجودة تشغل أحجاماً كبيرة فأنت تحتاج إلى سعة التخزين الإضافية التي يوفرها الإصدار 128 جيجابايت من الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro.

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ركب جميع التطبيقات التي قد تحتاجها يوماً

قد تتوجس من السفر إلى مكان جديد، إلا إن كان على هاتفك الترسانة الكافية من التطبيقات التي ستحتاج إليها حينما تصل إلى وجهتك، من دليل السفر ومحول العملة والخرائط المحلية وخدمات النقل، وغيرها من التطبيقات المشابهة.

ويأتي هنا دور سعة التخزين بقيمة 128 جيجابايت لتنقذك مرة أخرى، فهي تتيح لك تنزيل وتثبيت جميع التطبيقات التي تحتاج إليها على الهاتف HUAWEI P30 Pro، فسواء كنت تحتاج إلى تطبيقات إضافية للعمل أو للترفيه فستجد في الإصدار الجديد منه المساحة الكافية وأكثر.

أما إن كنت من هواة الألعاب فستجد في الإصدار الجديد متسعاً للعديد من أفضل الألعاب الممتعة لمنصات الأجهزة النقالة، فماذا تنتظر؟

وإن كنت تظن أن هذا الحجم من التطبيقات والخدمات والألعاب ستثقل على الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بإصداره الجديد فأنت بعيد عن الحقيقة لأن معالج الهاتف كيرين 980 وذاكرة رام القوية بسعة 8 ميجابت يحافظان على مستوى أداء الجهاز المرتفع دون أي تأخيرات حتى لفترات زمنية طويلة.

ترفيه بلا حدود

إن كنت من محبي مشاهدة الأفلام أو قراءة الكتب خلال السفر أو تحت أشعة الشمس على الشاطئ، فلست مضطرًا لحمل نسخ ورقية من كتبك إن كنت تستخدم الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro. فبفضل سعة التخزين التي تبلغ 128 جيجابايت ستتمكن من تنزيل الأفلام لمشاهدتها لاحقًا دوت اتصال بخدمات البث الشهيرة أو ستفتح أمامك آفاق شراء مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية كي تقرأها على هاتفك. فبفضل شاشة العرض الكامل الرائعة بمقاس 6.47 بوصة، ستجد في مشاهدة الأفلام أو قراءة الكتب الإلكترونية متعة للعين والقلب، وتضمن لك بطاريته الضخمة بقدرة 4200 مللي أمبير ساعي مشاهدة الأفلام كاملة وقراءة الكتب الطويلة دون أن تنقطع متعتك في متابعتها

فلن تجد أفضل من الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro كرفيق سفر لعطلتك، وهو اليوم متوفر بسعة ذاكرة تبلغ 128 جيجابايت، ليقدم خيارات أوسع ويلبي كل ما يحتاجه العميل وأكثر.